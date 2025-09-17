BIGBANG（ビッグバン）が、世界最大級の大型野外音楽フェス「コーチェラ・バレー・ミュージック・アンド・アーツ・フェスティバル」の舞台に立つ。コーチェラ・フェスティバル2026が16日、公式ホームページで発表した。2026年4月12日と19日の舞台に出演する。同イベントは、カリフォルニア州インディオで開かれる。他にSHINee（シャイニー）のTAEMIN（テミン）が、同11日と18日、韓国大手総合エンターテインメント企業HYBE（ハイブ