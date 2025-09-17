三井不動産は11月4日、愛知県岡崎市にて「三井アウトレットパーク 岡崎」をグランドオープンする。「三井アウトレットパーク 岡崎」(イメージ)オープンするのは、名古屋鉄道本線「本宿」駅から徒歩圏内で国道1号線や新東名高速道路「岡崎東」IC、東名高速道路「音羽蒲郡」ICからも至近の場に立地する、愛知県初のアウトレットモール。同施設は、157店舗が集まるアウトレットゾーンと、23店舗が出店する公園型施設「OKAZAKI MARKET(