フジテレビの榎並大二郎アナウンサー（３９）が第２子誕生に合わせて、今週から年内いっぱい育休に入ることを発表した。１７日までにインスタグラムを更新し、「第二子を迎えるにあたり、今週から年内いっぱい育休に入ります」と報告。「３か月半、職場を離れることになりますがこの時間を大切に、家族をしっかり支えられるよう精進します」と決意を示し、「不在の間は頼もしい後輩たちが番組を守ってくれます。『すぽると