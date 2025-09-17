『有吉クイズ』メモドライブ1時間SPが、9月14日（日）に放送された。番組では、有吉弘行とゲストたちがロケ中に気になったことをメモし合う恒例企画「メモドライブ」を決行。ホームパーティーをする中で、またしても出演者たちのリアルな心の声が飛び交うことに…。役割分担をして買出しをするなか、Aマッソ・加納が“ある失態”をしてしまい激しく責められる事態となった。【映像】Aマッソ・加納、ホームパーティー用のドリンクを