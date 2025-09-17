三井不動産、三菱地所など不動産株が前日終値近辺で頑強な値動きを示している。国土交通省が前日発表した２０２５年の基準地価は、住宅地や商業地といった全用途平均の全国の上昇率が１．５％と４年連続で上昇しバブル崩壊後では最大の伸び率となった。特に東京圏ではほぼ９割の地点が上昇するなど伸びが顕著となっている。海外からの投資マネー流入が牽引役となっているが、「日本は世界的に見て地価高騰が目立っていると