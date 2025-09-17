ティラドが続騰した。同社は１６日の取引終了後、取得総数３５万株（自己株式を除く発行済み株式総数の５．９１％）、取得総額２０億円を上限とする自社株買いを発表しており、株式需給への好影響を見込んだ買いを引き寄せている。取得期間は９月１７日から２０２６年４月２７日とし、東京証券取引所における市場買い付けで実施する。中期経営計画に基づき資本効率と株主還元を意識した経営を進めるなか、直近の株価水準を考慮し