プレシジョン・システム・サイエンスが一時ストップ高の２８３円に買われる場面があった。１６日の取引終了後、同社の全自動遺伝子検査システム「ｇｅｎｅＬＥＡＤ８」とドイツのＳＭＤ社の分子診断薬（ＳＭＤｌｅａｄキット）について、シスメックスの欧州統括現地法人であるシスメックス・ヨーロッパ社がフランス、ドイツ、オーストリア、スイスでの販売を開始したと発表しており、好材料視されている。なお、