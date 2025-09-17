[9.16 ACLEリーグステージ第1節 町田 1-1 FCソウル 町田]7年半ぶりのアジア再挑戦でさっそく違いを見せた。FC町田ゼルビアのMF下田北斗は後半18分、0-1のビハインドで途中出場。チームが攻めあぐねる中で迎えた同35分、ボランチからの果敢なランニングで左ポケットに侵入し、ゴール前のFW藤尾翔太に冷静な折り返しのパスを送ると、そこからのこぼれ球をMF望月ヘンリー海輝が押し込む形で同点ゴールが生まれた。下田にはアシス