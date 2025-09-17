[9.16 ACLEリーグステージ第1節 町田 1-1 FCソウル 町田]FC町田ゼルビアのアジア初陣では、名門マンチェスター・ユナイテッドにアカデミー時代から長年にわたって在籍し、イングランド代表としても32試合6得点という実績を持つMFジェシー・リンガードがFCソウルのキャプテンとして町田市立陸上競技場のピッチに立った。2トップで先発したリンガードは0-0で迎えた後半15分、カウンターの局面で右サイドに流れ、精度の高いクロス