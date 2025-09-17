[9.16 ACLEリーグステージ第1節 町田 1-1 FCソウル 町田]クラブ史上初のアジア挑戦を1-1の引き分けでスタートしたFC町田ゼルビアだが、初陣の立ち上がりから漂っていた停滞感の背景には、普段は使い慣れていないケレメ社製の公式試合球への適応不足があったようだ。ボランチの一角で先発し、後半途中から左センターバックでプレーしたMF中山雄太は試合後、次のように前半の戦いぶりを振り返った。「相手の動きに対して、本来だ