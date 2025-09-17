2025年9月16日、札幌市白石区の道道で倒れている男性が見つかり、病院に搬送されましたが、死亡が確認されました。警察はひき逃げ事件とみて捜査しています。（山岡記者）「非常に交通量の多い道路です。道央道の真下に警察車両が数台止まっています。倒れた自転車を捜査員が調べています」自転車の車輪やかごがひしゃげています。札幌市白石区東米里の道道上の交差点で16日午後3時半ごろ、通行人から「自転車がぐちゃぐちゃになっ