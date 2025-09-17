◇ア・リーグマリナーズ─ロイヤルズ（2025年9月16日カンザスシティ）マリナーズのカル・ローリー捕手（28）が16日（日本時間17日）、敵地でのロイヤルズ戦に「2番・捕手」で先発出場。2戦連発となる55号本塁打を放った。3─0で迎えた3回の第2打席で相手先発・ワカのカーブを捉えると、大きな放物線を描いた打球は右翼席に着弾した。2戦連発の豪快アーチにスタンドのファンは大喜び。ベンチのナインも拍手で称えた。両