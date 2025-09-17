ニューストップ > 国内ニュース > 警察に「私が運転手です」名乗る 新潟県の道の駅で堤防の鉄柵突き破… 新潟県 時事ニュース 国内の事件・事故 FNNプライムオンライン 警察に「私が運転手です」名乗る 新潟県の道の駅で堤防の鉄柵突き破る事故 2025年9月17日 9時30分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 新潟県上越市で16日、道の駅で「海に車が落ちた」と通報があった 車は公園を走り、鉄柵を突き破って海に落下したのではとみられている 30代男性が「私が運転手」と名乗り出て「自分から落ちた」と話しているそう 記事を読む おすすめ記事 「今何してるかな」安室奈美恵さん引退7年も耐えぬファンの愛、ハワイに韓国…噂の域を出ない“第二の人生” 2025年9月16日 18時11分 「ティファール」電気ケトル約418万台無償交換…発火の恐れ2021年10月から2024年7月製造28モデル60製品 2025年9月16日 19時54分 イチロー氏の自宅に強盗が侵入 夫人が催涙スプレーかけられるも寝室への侵入を防ぐ＝米報道 2025年9月16日 11時23分 声優・花澤香菜 生番組で離婚イジられ絶叫「うるせえなぁ、この野郎！」 2025年9月16日 13時26分 「興行イベントと言われても仕方ない」中山美穂お別れ会で“消えた香典”疑惑が浮上し…所属事務所と遺族の間で深刻トラブルが起きていた 2025年9月16日 16時0分