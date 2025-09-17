歌手・GACKT（52）が17日に自身の公式X（旧ツイッター）を更新。新たななりすましアカウントの手口を明かした。「成りすましもここまで来ると笑えてくる」と投稿したGACKTは、「私はGACKT（ガクト）のコミュニケーションマネージャーです。あなたは特別に選ばれ、彼と直接個人的に会話する機会を得ました。これは本人からの依頼です」とするメッセージ画面のスクリーンショットを公開。「【GACKTのコミュニケーションマネー