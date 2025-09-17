熊本市は「来年から窓口業務の受け付け時間を短縮する」と発表しました。働き方改革や業務効率化が目的です。 受け付け時間を短縮するのは、区役所や出張所の他、市役所で税などに対応する窓口です。 現在の受け付け時間は午前8時半から午後5時15分ですが、朝と夕方の合わせて75分を短縮し、午前9時から午後4時半とします。 市によりますと、コンビニで住民票などが発行できるようになったため、窓口手続き件数はこの5年間で3割