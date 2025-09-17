今、色づく前に葉が落ちてしまうという異変が起きているといいます。今回、困惑する紅葉の名所を取材しました。16日朝早く、朝日が顔を出した福島市のつばくろ谷周辺には、白い雲が海のように広がる雲海が出現。北海道にある大雪山系では、秋を告げる紅葉が始まりつつありました。登山客：紅葉が早いから。それにまず驚いています。しかし、秋本番を前に紅葉の名所では気になる異変が起きています。群馬・川場村にある紅葉スポット