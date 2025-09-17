【羽川豊の視点 Weekly Watch】【羽川豊】私のゴルフ人生はレフティーゆえに損ばかり…クラブや練習場、コースまで右利き有利ゴルフはコース状態や天候などから戦略を考えてスコアを争います。前週の米女子ツアー「クローガー・クイーンシティ選手権」（6876ヤード・パー72）最終日は、実測480ヤード前後のパー5が2ホール、530ヤード超でも難度13番目以上が2ホールあり、パー5でバーディーが取れる計算が立つので、それ以外の