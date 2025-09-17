【メジャーリーグ通信】【友成氏コラム】元ロッテのセラフィニは義父殺しで終身禁固刑が濃厚…重大犯罪に手を染めた助っ人外国人の面々ベーブ・ルースの時代から野球の殿堂として君臨してきたヤンキースタジアム。このMLBを代表する球場が2015年からサッカー兼用球場として使われていることをご存じだろうか？使用しているサッカーチームはニューヨークシティーFC。マンチェスターシティーのオーナーであるアラブの大富豪と、