【ライバル企業の生涯給与】ベルグアース×ホーブ 野菜苗を手掛ける会社を比較マイホームを購入しようかどうか……。人生の大きな選択ですが、金利動向は気になります。数年前と違って、今は金利上昇を考慮しなくてはならない時代。住宅ローンは変動金利か、それとも固定にするか。迷いに迷うところです。今回は建設業のなかで注文住宅を主力とする「タマホーム」と「日本ハウスホールディングス（HD）」の社員待遇を比較して