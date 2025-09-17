日本テレビがうれしい悲鳴をあげている。長年にわたり“感動ポルノ”などと揶揄され、番組の存在意義すら問われ始めていた同局の夏の風物詩「24時間テレビ」（8月30〜31日に放送）が、今年は予想を覆す成功を収めたからだ。《浜辺美波がどけよ》日テレ「24時間テレビ」永瀬廉が国技館に現れたのは番組終盤でモヤモヤの声その立役者は、チャリティーランナーを務めたSUPER EIGHTの横山裕（44）。彼の壮絶な半生に裏打ちされた走