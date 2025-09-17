日本テレビとフジテレビが連ドラ対決している水曜夜10時。日テレの方は昨春、いったん廃枠にした水10ドラマ枠を1年で復活。前期から再対決となり、夏ドラマはその第2ラウンドだった。【もっと読む】「こっちのけんと」の両親が「深イイ話」出演でも菅田将暉の親であることを明かさなかった深〜いワケ「テレビをリアタイ視聴する人が減っている中で、どっちが勝ちとかの意味合いは薄れていますが、ただ、今期は題材が“競技かるた