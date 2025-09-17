【あの頃、テレビドラマは熱かった】#7土9「ジャニーズ劇場」は堂本剛から始まった「翼をください！」（1996年／フジテレビ系）◇◇◇1996年春、フジテレビの月曜夜に伝説が生まれた。月9「ロングバケーション」、そして10時には「SMAP×SMAP」。すでに若者の間で大人気となっていた木村拓哉は以降“月9の帝王”となり、SMAPは国民的アイドルの座を不動のものにした。同時にフジの月曜夜と、あの事務所の力は盤石