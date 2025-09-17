イシドは、今回、株式会社千葉銀行が引受けする「「ちばぎんSDGs私募債(みらいはぐくみ型)」ちばぎん私募債(地域貢献型)」を発行し、その手数料の一部を活用して、国立大学法人埼玉大学に「模擬授業セット」を寄贈しました。 イシド「模擬授業セット」 イシドは、今回、株式会社千葉銀行が引受けする「「ちばぎんSDGs私募債(みらいはぐくみ型)」ちばぎん私募債(地域貢献型)」を発行し、その手数料の一部を活用して、国立