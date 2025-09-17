食肉卸大手のスターゼンは、自社の強みを生かした食肉加工のメニュー提案や独自商品を充実させている。今秋冬は注力するローストポークのスライス厚を変更して食べ応えをアップさせたほか、パッケージ商品はソーセージのリニューアルやビーフジャーキーの少量サイズなどで新たな需要開拓を目指す。9月3日に発表会を開催。鶉橋正雄常務は「諸コストの上昇が続く中で消費者の節約志向が強まっており、両者の狭間でバランスを取ること