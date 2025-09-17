熊本県天草市宮地岳町の「道の駅宮地岳かかしの里」でかかしを使った肝試しイベントが開催され、花嫁姿の妖怪や閻魔（えんま）大王などを模した約６０体が来場者を驚かせている。３０日まで。道の駅は２０２１年、閉校した宮地岳小跡地にオープン。周辺では毎年春と秋に「かかしまつり」が開かれており、夏場もかかしを活用しようと３年前から肝試しを始めた。教室の壁や窓に暗幕を張り、赤色のライトや和楽器の音楽で恐怖感