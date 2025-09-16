とちぎテレビ 栃木県警は特殊詐欺の事件に関わったとみられる２０代の男女５人を、１６日までに逮捕したと発表しました。 ５人は２０２４年４月、東京都足立区に住む当時７１歳の無職の男性から、現金１１２０万円をだまし取った疑いが持たれています。 警察によりますと、５人は犯罪の実行役をＳＮＳなどで募集する匿名流動型犯罪グループ、いわゆる「トクリュウ」の一員だとみられています。