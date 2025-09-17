9月15日深夜放送のニッポン放送『山田裕貴のオールナイトニッポン』にゲスト出演した染谷将太が、番組のパーソナリティーを務める山田裕貴の印象について語った。【関連】山崎賢人、ストイックに芝居と向き合う染谷将太の姿に憧れ「かっこいいなって思ってました」山田から、“初めて会った時にどう思ったか”と聞かれた染谷は、「初めて会ったのが多分『なつぞら』なんですよね」「ワンシーンだけ（共演）あって、でも結構人多く