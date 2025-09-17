KLMオランダ航空は、冬スケジュールに161都市に就航する。欧州内92都市、大陸間69都市に乗り入れ、供給座席数は昨年同期比で6％増加する。インドやカリブ海諸国行きの供給量が大幅に増える。キティラやサンディエゴ、ハイデラバードへの乗り入れを開始するほか、バルバドスへの運航を再開する。今夏に就航したエクセターとリュブリャナへの乗り入れも継続する。さらに、デリーとパナマシティ、バンコク、キュラソーへ期間増便する