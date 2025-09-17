現地９月16日に開催されたチャンピオンズリーグのリーグフェーズ第１節で、レアル・マドリーがマルセイユと本拠地サンティアゴ・ベルナベウで対戦。２−１でフランスの難敵を撃破した。シャビ・アロンソ監督が率いるマドリーは、22分にティモシー・ウェアに先制点を許した後、29分にキリアン・エムバペのPKですぐさま同点に追いつく。ただ、逆転弾は中々奪えずにいたなか、72分にキャプテンのダニエル・カルバハルが一発退場に