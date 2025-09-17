欧州最高峰の戦いであるUEFAチャンピオンズリーグの新シーズンが開幕した。歴代最多優勝を誇るレアル・マドリーは、16日の初戦でマルセイユをホームに迎え撃った。1-1で迎えた後半28分、DFダニ・カルバハルが相手GKヘロニモ・ルッリに頭突きを見舞うような行為で一発退場…。それほど激しく当たってはいなかったはずだが、ルッリはその場に倒れ込み、主審はVARで確認後にレッドカードを提示した。その後、レアルはエースFWキリアン