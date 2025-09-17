「学歴がなくても能力があれば活躍できる」など、学歴とその後の活躍を切り離して考える声がある。しかし、組織開発専門家の勅使川原真衣氏は「親と子どもの学歴には相関関係があり、学歴による分断は進んでいる」という――。※本稿は、勅使川原真衣『学歴社会は誰のため』（PHP新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／nirat※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／nirat■「あなたは仕事ができるのか？」に反論