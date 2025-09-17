俳優の佐藤健（36）が17日までに自身のインスタグラムを更新。人気俳優との2ショットを披露した。「Tebasaki」と書き出すと、黒のTシャツ、キャップ姿の自身や飲食店手羽先を頬張ったり、カメラに目線を送るショットなどをアップ。さらに腕を組む自身と黒のキャップ、サングラス、白のTシャツ姿でピースサインをする俳優の城田優との2ショットも投稿した。佐藤の投稿に、フォロワーからは「かっこよすぎ」「目が合ってドキ