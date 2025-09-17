16日、ロンドン郊外のウィンザー城に投影されたトランプ米大統領と富豪エプスタイン氏の映像（ロイター＝共同）【ウィンザー共同】英ロンドン郊外のウィンザー城で16日、少女らへの性的虐待罪で起訴され自殺した米富豪エプスタイン氏と国賓訪問中のトランプ米大統領が親密な関係であったことを示すプロジェクションマッピングの映像が投影された。城は17日のチャールズ国王主催の歓迎行事会場で、訪英反対派による抗議活動だとみ