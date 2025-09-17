◆米大リーグロイヤルズ―マリナーズ（１６日、米ミズーリ州カンザスシティー＝カウフマンスタジアム）マリナーズのＣ・ローリー捕手が１６日（日本時間１７日）、敵地のロイヤルズ戦に「２番・捕手」でスタメン出場し、スイッチヒッター史上最多新記録の５５本塁打を達成した。３−０の３回先頭で迎えた第２打席。ロイヤルズ先発ワカから、内角へのカーブにタイミングを狂わされることなくとらえ、右翼ポール奥の観客席に放