◆米大リーグドジャース―フィリーズ（１６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１６日（日本時間１７日）、本拠地・フィリーズ戦のスタメンに「１番・投手兼ＤＨ」で名を連ねた。打者としては史上６人目の２年連続５０本塁打に王手をかけており、３試合ぶりの一発で偉業達成を狙う。「投手・大谷」は中１０日でマウンドに上がる。３日（同４日）のパイレーツ戦を体