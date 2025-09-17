今田美桜が主演を務めるNHK連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）。国民的作品『アンパンマン』の作者・やなせたかしさんと、妻の暢さんの半生をモデルにしたドラマとなっており、8月22日にクランクアップを迎えた。9月26日の最終回を前に、制作陣としては今どのような心境なのか。『あんぱん』の制作統括・チーフプロデューサーを務める倉崎憲氏に、本作で描きたかったこと、クランクアップを迎え