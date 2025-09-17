山登りの楽しみのひとつが、山で食べるごはん。たくさん歩いた後のごはんは、いつもよりさらにおいしく感じられるはず。簡単でおいしい山ごはんのアイデアを、『山の神様に会いに行く』の著者であり、国内外の山に多数登ってきた人気占い師・大串ノリコさんに教えていただきました。◆ちょっとした工夫でさらにおいしい「山グルメ」●冷やしそうめん・そば山頂が寒い高山の場合は、温かい食べ物がとくにおいしく感じられますが