ワンオペ育児でストレスが溜まるharumama(@haruharu1809)さん。どうしてもむしゃくしゃして「自分は限界だ」と気づきます。日々のストレスが一気に爆発し、夫に突然「週末は1人で出かけさせて」と告げ…。過去にママリで取り上げた漫画の中から、特に反響の大きかった作品をダイジェストでご紹介します。『わたしの産後クライシス』をどうぞごらんください。 ©harumama ©harumama ©harumam