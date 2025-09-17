ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が16日（日本時間17日）、本拠でのフィリーズ戦の試合前会見に臨み、背信投球が続いていたタナー・スコット投手（31）に言及した。昨季、パドレスでプレーした救援左腕のスコットはシーズンオフに4年総額7200万ドル（約112億3200万円）で契約を結び、今季からドジャースに加入した。守護神として期待されていたが、8月31日のダイヤモンドバックス戦で3ランを被弾。9月12日のジャイア