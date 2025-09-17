【ニューヨーク共同】米ハリウッドを代表する俳優ロバート・レッドフォードさんが16日死去し、各界からその死を惜しむ声が上がった。トランプ大統領は記者団に対し「偉大だった。さまざまな時代で誰よりも優れていた」と語り、共演者は「米国の象徴だった」と振り返った。1979年の映画「出逢い」など複数の作品で共演したジェーン・フォンダさんは米メディアへの声明で「死去の報に衝撃を受けた。涙が止まらない。大事な存在で