財務省財務省が17日発表した8月の貿易統計（速報、通関ベース）によると、米国向け輸出額が前年同月比13.8％減の1兆3855億円となり、5カ月連続で減少した。下げ幅は7月の10.1％減から拡大した。自動車輸出が28.4％減と大きく落ち込み、トランプ米政権による高関税政策の影響が続いた。米政権は9月16日に日本から輸入する自動車への関税を27.5％から15％に引き下げた。今後は米国向け輸出が回復するかが注目される。8月の米国