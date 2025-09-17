記者会見する国連のグテレス事務総長＝16日、米ニューヨークの国連本部（共同）【ニューヨーク共同】国連のグテレス事務総長は16日、ニューヨークの国連本部で記者会見し「可能な限り多くの国がパレスチナを国家承認することが望ましい」と語った。パレスチナ国家樹立によるイスラエルとの「2国家共存」しかパレスチナ問題の解決策はないと訴えた。イスラエル軍による自治区ガザの中心都市、ガザ市制圧作戦は「容認できない」と