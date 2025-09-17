創業70年以上の歴史を持つインナーウェアメーカーMICと、ジュエリーブランド「CASUCA」のコラボレーションから生まれた「CASUCA HADA」。その新シリーズ「BOTANICA」は、オーガニックコットンと植物由来の染料を組み合わせた、肌にやさしく美しいノンワイヤーカップ付きインナーです。毎日をもっと快適に彩る、進化したインナーの魅力をご紹介します♪ 美シルエット