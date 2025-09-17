お笑いコンビ、ちょんまげラーメンが17日、TBS系「ラヴィット！」（月〜金曜午前8時）に出演。改名による好影響を語った。ちょんまげラーメンは、6月放送の同局系「水曜日のダウンタウン」のドッキリ企画をきっかけに「インディアンス」からの改名を発表。MCの麒麟川島明から「最近ちょっとファッション変わりましたね」と話題を向けられると、胸にひまわりを挿した白シャツからオレンジと黄色の花柄シャツにイメチェンした田渕章