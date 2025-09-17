熱帯低気圧 a2025年09月17日07時05分発表 【画像】台風になる予想低気圧の進路 17日06時の実況種別    熱帯低気圧大きさ    -強さ    -存在地域    ルソン島中心位置    北緯16度20分 (16.3度)東経122度00分 (122.0度)進行方向、速さ    西北西 15 km/h (7 kt)中心気圧    1004 hPa中心付近の最大風速  