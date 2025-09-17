◇欧州CL1次リーグ開幕節Rマドリード 2―1 マルセイユ（2025年9月16日スペイン・マドリード）Rマドリード（スペイン）がホームでマルセイユ（フランス）に2―1で競り勝って白星スタートを切った。15度の最多優勝を誇るRマドリードは、リバープレート（アルゼンチン）から加入した18歳33日のFWマスタントゥオノがクラブ史上最年少で欧州CLに先発。しかし、右サイドでコンビを組むDFアレクサンダーアーノルドが脚を痛めて