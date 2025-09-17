イスラエル軍によるガザ市での地上侵攻を受けて、南へ避難するパレスチナの人々＝１６日/Mahmoud Issa/Reutersエルサレム（ＣＮＮ）イスラエルは１６日、国際社会からの非難を無視する形で、パレスチナ自治区ガザ地区の最大都市ガザ市への地上侵攻を開始したと発表した。激化する空爆の中、多くのパレスチナ住民がガザ市からの避難を進めている。イスラエル当局によると、地上侵攻は市の周辺部から始まった。過去１週間で高層ビル