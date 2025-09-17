ABEMAオリジナルドラマ『MISS KING / ミス・キング』(9月29日スタート 毎週月曜20:00〜)に出演する倉科カナのインタビュー映像が公開された。倉科カナ(C)AbemaTV, Inc.○"元棋士のヒモ男"藤堂成悟(藤木直人)の恋人・堺礼子役『MISS KING / ミス・キング』は、天才棋士の父に人生を奪われた主人公・国見飛鳥が、その深い憎しみから開花させた才能と、まっすぐに突き進む意志の強さで、自らの人生を取り戻していくヒューマンドラマ