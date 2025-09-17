通関ベース貿易収支（8月）08:50 結果-2425.0億円 予想-5100.0億円前回-1184.0億円（-1175.0億円から修正）（通関ベース貿易収支) 結果-1501.0億円 予想-3300.0億円前回-3030.0億円（通関ベース貿易収支・季調済)