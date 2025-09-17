スイートポテトや冷やし焼き芋など、秋に新商品が続々と登場する“芋系スイーツ”。8月18日に発売された『PARM（パルム）安納芋（1本入り）』も、発売後わずか2週間で予定数量の大半を消化し、想定を上回る好調な売れ行きで人気となっている。今年20周年を迎え、大人が好むアイスクリームとして確固たる立ち位置を築いてきたPARMだが、成熟したアイスクリーム市場の中で、いかに“大人向けアイスクリーム”という立ち位置を開拓